Рашфорд ответил, переживает ли он, что «Барселона» не сможет зарегистрировать его

Крайний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, присоединившийся к команде нынешним летом, ответил, беспокоится ли он, что сине-гранатовые могут испытать трудности с его регистрацией.
«Нет, я думаю, что клуб уладит это. Верю, что так и будет. Я сосредоточен на тренировках и на необходимости быть готовым к началу сезона», — приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.
Ранее СМИ сообщали о готовности каталонского клуба продать полузащитника Марка Касадо с целью зарегистрировать английского футболиста.
«Блауграна» объявила о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Вингер будет играть за команду под 14-м номером.
Почему «Барселона» — больше, чем клуб: