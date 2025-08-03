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Рашфорд ответил, переживает ли он, что «Барселона» не сможет зарегистрировать его

Рашфорд ответил, переживает ли он, что «Барселона» не сможет зарегистрировать его
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Крайний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, присоединившийся к команде нынешним летом, ответил, беспокоится ли он, что сине-гранатовые могут испытать трудности с его регистрацией.

«Нет, я думаю, что клуб уладит это. Верю, что так и будет. Я сосредоточен на тренировках и на необходимости быть готовым к началу сезона», — приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.

Ранее СМИ сообщали о готовности каталонского клуба продать полузащитника Марка Касадо с целью зарегистрировать английского футболиста.

«Блауграна» объявила о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Вингер будет играть за команду под 14-м номером.

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