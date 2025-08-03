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Тренер «Локо» Галактионов объяснил, почему Воробьёв выигрывает конкуренцию у Комличенко

Тренер «Локо» Галактионов объяснил, почему Воробьёв выигрывает конкуренцию у Комличенко
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему ставит в основной состав нападающего Дмитрия Воробьёва, а не новичка команды Николая Комличенко. В нынешнем сезоне на счету Воробьёва два забитых мяча и две результативные передачи, Комличенко результативными действиями не отметился.

— Почему ваш выбор сейчас — это Воробьёв, а не Комличенко?
— Воробьёв находится в хорошей форме, в хорошем состоянии. Он понимает, как нам атаковать, как нам проводить свои атаки. Стратегически нам в этом плане тоже всё понятно, кого выпускать с первых минут, а кого — по ходу матча. Нельзя говорить, что кто-то хуже, а кто-то кого-то превосходит. На сегодняшний день есть хороший уровень готовности Воробьёва, который в каждом матче показывает свою состоятельность, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

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