Рашфорд: сколько голов забью за сезон в «Барселоне»? 100!

Крайний нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд ответил на вопрос, сколько мячей он забьёт за сезон в стане сине-гранатовых.

«100 (улыбается)! [На самом деле] максимум, который смогу. Я знаю, что для меня будет необычно играть в другой стране и в другом стиле футбола, но принимаю вызов. Постараюсь забить как можно больше голов», — приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.

«Блауграна» объявила о переходе Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды 23 июля. Вингер будет играть за команду под 14-м номером. В минувшем сезоне англичанин принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и девятью результативными передачами.

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