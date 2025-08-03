Мостовой — о Ракове: таких игроков нужно доводить до ума, нельзя соблазнять финансами

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился эмоциями от выступления «Крыльев Советов» на старте нового сезона и отдельно прокомментировал игру вингера самарцев Вадима Ракова. В игре 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» 20-летний нападающий оформил дубль.

«Крылья Советов» вызывают только восторг. Я посмотрел вчерашний матч, игроки самарской команды — молодцы, а Раков — красавчик! Мы никогда никого не критикуем, всегда говорим правду, ведь мы через это прошли в своей жизни. Надо открыто говорить в глаза, если всё плохо. Но когда хорошо, тогда хорошо!

Раков – молодой паренёк, который раззабивался. Что-то похожее на Батракова, который выстрелил в прошлом сезоне. Это показывает, что паспорт не играет в футбол. Если ты лучший, будешь играть. Какая разница, какой у тебя паспорт? Это вопрос о лимите, который хотят ужесточить. Одно дело, если бы у нас таких было 10 человек. Но появляется один-два в год, их надо доводить до ума — нельзя соблазнять финансами. Многие выстреливают, а в 25 лет пропадают», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.