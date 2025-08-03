Колыванов: по игре было видно, что «Краснодар» — мужская команда, а «Динамо» — юношеская

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о прошедшем матче между «Краснодаром» и московским «Динамо» (1:0) в рамках 3-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Если брать последние матчи «Динамо», команда создаёт не так много моментов. Если бы не Ваня Сергеев, было бы непонятно, сколько бы динамовцы вообще забили. Во вчерашнем матче «Краснодар» настолько мощно выглядел, что не дал ничего создать «Динамо». Было видно, что «Краснодар» — мужская команда, а «Динамо» — юношеская. Не было солидности! «Быки» перетоптали динамовцев. Но нужно отметить, что «Динамо» достаточно неплохо отыграло в обороне. Однако это не тот футбол, который хотят видеть болельщики и сам Карпин», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.