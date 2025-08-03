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Колыванов: превосходство «Зенита» необсуждаемо — не верю, что ЦСКА наберёт очки

Колыванов: превосходство «Зенита» необсуждаемо — не верю, что ЦСКА наберёт очки
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Известный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА (3 августа) на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, не особо верю, что ЦСКА наберёт очки в матче с «Зенитом». Армейцам будет крайне сложно, ведь Роша покинул команду. Пока не могу говорить, что у ЦСКА есть свой футбол — ещё строятся взаимодействия и коллективная игра. В Кубке России красно-синие сыграли лучше, чем в первых двух турах РПЛ. Но на данный момент превосходство «Зенита» необсуждаемо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На старте сезона армейцы сыграли вничью с «Оренбургом» (0:0) и победили «Ахмат» и «Локомотив» с идентичным счётом 2:1.

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