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Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 4-10 августа

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий. Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 4 по 10 августа.

4 августа, понедельник, 19:00 – футбол: товарищеский матч, «Ливерпуль» – «Атлетик» Бильбао;

5 августа, вторник, 19:00 – футбол: товарищеский матч, «Байер» – «Пиза»;

6 августа, среда, 21:30 – футбол: товарищеский матч, «Реал Бетис» – «Комо»;

8 августа, пятница, 21:00 – футбол: товарищеский матч, «Челси» – «Байер»;

9 августа, суббота, 16:30 – футбол: товарищеский матч, «Вердер» – «Удинезе»;

10 августа, воскресенье, 18:30 – футбол: товарищеский матч, «Боруссия» Дортмунд – «Ювентус».

Быстрый доступ на медиапроект «Чемпионата» и Okko – через меню и кнопку «Эфир» или по прямой ссылке.

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