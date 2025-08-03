Стало известно, почему Жоау Феликс написал Алексею Батракову

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, отреагировал на информацию, что футболисту железнодорожников написал новоиспечённый нападающий «Аль-Насра» Жоау Феликс.

— Да, мне известно о том, что Феликс писал Батракову. Это было три дня назад. Мы переписывались с Феликсом. Он предложил своего агента для помощи в переговорах по одному клубу. Сначала переписывались с Феликсом, а потом с его представителем. У нас есть партнёры, но контакты такого уровня всегда могут быть полезны. Мы в диалоге и постараемся сохранить отношения, которые намечаются.

— Вы сказали о переговорах с клубом. Это команда из Европы или Саудовской Аравии?

— Речь о европейском клубе. Мы и раньше могли общаться с Жорже Мендешем. Вы же понимаете, что через футболиста такого уровня, как Феликс, отношения складываются по-другому, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Ранее экс-футболистка Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщила, что Феликс отправил сообщение игроку Мир Российской Премьер-Лиги в социальных сетях.

29 июля стало известно, что саудовский «Аль-Наср» объявил о переходе 25-летнего нападающего сборной Португалии Жоау Феликса из лондонского «Челси». Ранее футболист выступал за «Бенфику», «Атлетико», «Барселону» и «Милан».

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