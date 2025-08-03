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Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о проведении матча с «Пари НН» в Грозном

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о проведении матча с «Пари НН» в Грозном
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о проведении гостевого матча 3-го тура с «Пари НН» (3:2) в Грозном. Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

— Было ли ощущение, что лично вы играете в гостях?
— Всегда с ностальгией и с хорошими ощущениями сюда возвращаюсь, потому что для меня это хороший, родной город. Здесь провёл около двух лет. Вчера некоторых сотрудников «Ахмата» встретил в отеле, очень тепло поговорили. Для меня всегда очень приятно сюда приезжать. Все очень тепло встречают — и болельщики, и персонал, и простые люди в отеле, на стадионе. Я всегда всех рад видеть. Понятно, что команде немного сложнее, но я с хорошей, чистой душой сюда возвращаюсь, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Отметим, что «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.

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