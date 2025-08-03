Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о проведении матча с «Пари НН» в Грозном

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о проведении гостевого матча 3-го тура с «Пари НН» (3:2) в Грозном. Игра проходила на стадионе «Ахмат Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 3:2 в пользу железнодорожников.

— Было ли ощущение, что лично вы играете в гостях?

— Всегда с ностальгией и с хорошими ощущениями сюда возвращаюсь, потому что для меня это хороший, родной город. Здесь провёл около двух лет. Вчера некоторых сотрудников «Ахмата» встретил в отеле, очень тепло поговорили. Для меня всегда очень приятно сюда приезжать. Все очень тепло встречают — и болельщики, и персонал, и простые люди в отеле, на стадионе. Я всегда всех рад видеть. Понятно, что команде немного сложнее, но я с хорошей, чистой душой сюда возвращаюсь, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Отметим, что «Пари НН» во второй раз в сезоне провёл домашний матч на чужом стадионе. На арене нижегородцев сейчас проводят ремонтные работы.