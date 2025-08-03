«Тоттенхэм» может купить игрока мадридского «Реала» для замены Сона

«Тоттенхэм» после объявления об уходе из клуба форварда Сон Хын Мина стал более заинтересован в переходе флангового нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Об этом сообщает издание AS.

Лондонцы получат дополнительные средства после окончания контракта корейского футболиста. Игрок зарабатывает более € 11 млн в год. Эти деньги могут быть потрачены на трансфер футболиста сборной Бразилии. Кроме этого, команда Томаса Франка готова предложить вингеру позицию слева в атаке, где ему наиболее комфортно играть.

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.