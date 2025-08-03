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В «Твенте» подтвердили, что переход Влапа в «Спартак» не состоится

Технический директор «Твенте» Ян Стройер заявил, что 28-летний полузащитник нидерландской команды Михел Влап не перейдёт в московский «Спартак».

«Эта история с Россией определённо закрыта. Такого больше не повторится.

Покинет ли Влап клуб нынешним летом? Всегда может что-то произойти, однако он также может остаться в команде. Михел важный футболист для нас», — приводит слова Стройера ESPN.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые были готовы заплатить € 3,5 млн за Влапа. «Твенте» хотел выручить € 5 млн с трансфера атакующего полузащитника.

В минувшем сезоне нидерландский хавбек принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Как появился «Спартак»: