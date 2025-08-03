Кирьяков: «Крылья Советов» чувствуют себя комфортно — команда не боится проиграть

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о результатах «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне РПЛ, а также поделился мыслями о выступлениях нападающего самарцев Вадима Ракова.

«Посмотрите на соперников «Крыльев Советов» — все они находятся внизу турнирной таблицы, поэтому самарцы набирают очки. «Крылышкам» будет намного тяжелее с командами из верхней части турнирной таблицы — результаты будут совсем другие. Но «Крылья» сейчас чувствуют себя комфортно, и на таком фоне играют по-другому. У команды нет чувства, что они боятся проиграть.

Пока Раков летит и забивает, потому что ему позволяют это делать соперники. На него надо смотреть в матчах с более сильными командами», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Крылья Советов» набрали семь очков после трёх туров. Самарский клуб находится на второй строчке в таблице чемпионата.

Вадим Раков является воспитанников московского «Локомотива». Срок аренды 20-летнего нападающего в самарский клуб рассчитан до лета 2026 года. В трёх стартовых турах сезона-2025/2026 Раков забил три мяча и отдал две результативные передачи.