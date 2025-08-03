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Игорь Колыванов: печально смотреть на «Ростов»

Игорь Колыванов: печально смотреть на «Ростов»
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Известный тренер Игорь Колыванов высказался об игре «Ростова» на старте нового сезона. В 3-м туре Мир Российской Премьер-Лиги команда Джонатана Альбы проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:4.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 4
Крылья Советов
Самара
0:1 Раков – 11'     0:2 Божин – 56'     1:2 Голенков – 66'     1:3 Раков – 74'     1:4 Витюгов – 84'    
Удаления: Мелёхин – 76' / нет

«Печально смотреть на «Ростов», который проиграл четыре матча на старте сезона. Но у команды ушли лидеры. Не сказал бы, что «Ростов» выглядел беззубо, просто «крылышки» реализовали свои моменты. Игра «Крыльев Советов» — неожиданность для всех. Это отмечаю не только я. У команды ушло больше 10 футболистов, но они смогли объединиться и сыграть внимательно во всех линиях. Конечно, доля везения присутствует, но у «Крыльев» пока получается игра. У команды видны организованность и солидность.

Что касается Ракова, всегда приятно, когда в российском чемпионате появляются футболисты, которые делают разницу. Пока у него всё получается: он забивает и отдаёт пасы. Я рад за него — у него есть потенциал, чтобы выстрелить в высококлассного игрока», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ростовчане ещё не выигрывали в сезоне-2025/2026. В 1-м туре они проиграли Зениту» (1:2), а во 2-м уступили московскому «Динамо» (0:1). В Кубке России команда не смогла победить «Спартак» (0:2). В турнирной таблице РПЛ команда располагается на 14-м месте.

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