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Кирьяков назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром»

Кирьяков назвал причину поражения «Динамо» в матче с «Краснодаром»
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Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о поражении бело-голубых в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Футболисты «Динамо» пока не совсем понимают требования Карпина. Валерий Георгиевич сказал, что они готовились к чему-то, чтобы противостоять «Краснодару», но это не работало по вине как раз таки «Краснодара». Обе команды играли под прессингом, поэтому задача нападающих была цепляться за мячи. «Краснодар» в этом плане сработал лучше — индивидуальные действия решили исход матча. Мне кажется, что игрокам «Динамо» не хватает слаженных действий впереди, а у команды проблемы в атаке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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