«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Шешко за € 75+5 млн

«РБ Лейпциг» решил не продавать своего нападающего Беньямина Шешко в «Ньюкасл» за € 75+5 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб устроила фиксированная выплата, но команда Оле Вернера рассчитывает получить большую сумму от перехода словенского форварда. Руководители ждут предложение о трансфере от «Манчестер Юнайтед», чтобы конкуренция за игрока усилилась. Но «красные дьяволы» ещё не отправляли официального запроса.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.