Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Шешко за € 75+5 млн

«РБ Лейпциг» отклонил предложение «Ньюкасла» о покупке Шешко за € 75+5 млн
Аудио-версия:
Комментарии

«РБ Лейпциг» решил не продавать своего нападающего Беньямина Шешко в «Ньюкасл» за € 75+5 млн. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, немецкий клуб устроила фиксированная выплата, но команда Оле Вернера рассчитывает получить большую сумму от перехода словенского форварда. Руководители ждут предложение о трансфере от «Манчестер Юнайтед», чтобы конкуренция за игрока усилилась. Но «красные дьяволы» ещё не отправляли официального запроса.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
Рекорд Англии, алмаз Клоппа и король финалов. Топ-5 трансферов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»
Рекорд Англии, алмаз Клоппа и король финалов. Топ-5 трансферов «Ливерпуля» и «Ньюкасла»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android