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Жедсон Фернандеш дебютирует за «Спартак» в матче с «Акроном»

Жедсон Фернандеш дебютирует за «Спартак» в матче с «Акроном»
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Полузащитник Жедсон Фернандеш выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном», который состоится сегодня, 3 августа.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.

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Как появился «Спартак»:

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