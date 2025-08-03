Жедсон Фернандеш дебютирует за «Спартак» в матче с «Акроном»

Полузащитник Жедсон Фернандеш выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном», который состоится сегодня, 3 августа.

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Павел Кукуян. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30 мск.

Красно-белые объявили о переходе Фернандеша из «Бешикташа» в четверг, 31 июля. Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.

Как появился «Спартак»: