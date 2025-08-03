«Торпедо» уступило «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 10:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Садыг Багиев.

После трёх сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал семь очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» имеет в своём активе одно очко и находится на 16-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.