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СКА-Хабаровск — Торпедо: результат матча 3 августа 2025, счет 1:0, 3-й тур Первая лига 2025/2026

«Торпедо» уступило «СКА-Хабаровск» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым (Улан-Удэ). Стартовый свисток прозвучал в 10:30 мск. Хозяева одержали минимальную победу со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 10:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Багиев – 52'    

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Отличился полузащитник «СКА-Хабаровск» Садыг Багиев.

После трёх сыгранных туров «СКА-Хабаровск» набрал семь очков. Команда располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги. Московское «Торпедо» имеет в своём активе одно очко и находится на 16-м месте. Возглавляет таблицу лиги «Урал», набравший девять очков после трёх встреч.

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