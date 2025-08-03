Луис Диас высказался о своём дебюте за «Баварию»

Новоиспечённый нападающий «Баварии» Луис Диас поделился эмоциями от дебюта в составе мюнхенской команды, который состоялся в товарищеском матче с «Лионом» (2:1). Колумбиец появился на поле после перерыва.

«Я очень рад, что сыграл свой первый матч за «Баварию». Я хорошо чувствовал себя на поле. Это была интересная игра. Мы контролировали ход матча. Буду постепенно привыкать к команде. Думаю, я сыграл хорошо. У меня были шансы забить, но, надеюсь, в следующий раз мне это удастся.

Мои первые впечатления невероятны. Очень рад и чувствую себя хорошо в первые дни здесь. Мне понадобится немного времени, чтобы освоиться и познакомиться с товарищами по команде, чтобы я мог лучше помогать ей. Я доволен своими товарищами и рад быть в «Баварии».

Как я и сказал в первый день, хочу выиграть с этим клубом все возможные титулы и помогать ему своим футболом, голами, результативными передачами, даже если иногда мне придётся сидеть на скамейке запасных. Я постараюсь всегда быть на связи с тренерским штабом и показывать свою игру на поле. Надеюсь, у нас будет отличный сезон и мы сделаем для этого всё возможное», — сказал Диас после матча.

«Бавария» объявила о трансфере Диаса из «Ливерпуля» 30 июля. Стороны подписали контракт сроком на четыре года.

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