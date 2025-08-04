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Ливерпуль — Атлетик Клуб Бильбао. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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19:00 Мск
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Начало прямой трансляции матча «Ливерпуль» — «Атлетик» Б на платформе Okko и «Чемпионата»

Начало прямой трансляции матча «Ливерпуль» — «Атлетик» Б на платформе Okko и «Чемпионата»
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4 августа в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция товарищеского матча между «Ливерпулем» (Англия) и «Атлетиком» из Бильбао (Испания).

Прямая трансляция матча
Прямая трансляция матча
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Товарищеские матчи (клубы) — 2025
04 августа 2025, понедельник. 19:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Перерыв
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Нгумоха – 2'     2:0 Нуньес – 5'     3:0 Падилья – 42'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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