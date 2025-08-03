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Московское «Торпедо» не смогло победить в трёх играх Первой лиги после исключения из РПЛ

Московское «Торпедо» не смогло победить в трёх играх Первой лиги после исключения из РПЛ
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Московское «Торпедо» проиграло в матче 3-го тура Лиги Pari «СКА-Хабаровск» со счётом 0:1. Команды встречались на стадионе имени Владимира Ленина (Хабаровск). Таким образом, чёрно-белые не смогли одержать победу ни в одной из первых трёх игр Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 10:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Багиев – 52'    

Ранее команда Олега Кононова дома проиграла «Челябинску» (2:3) и не смогла забить «Нефтехимику» (0:0) на выезде. Автозаводцы имеют в своём активе одно очко и находятся на 16-м месте второго дивизиона чемпионата России.

Напомним, команда в прошлом сезоне заняла второе место в турнирной таблице Первой лиги и вышла в Российскую Премьер-Лигу, откуда была дисквалифицирована из-за обвинения руководителей клуба в мошенничестве и устройстве договорных матчей.

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