«Спартак» ведёт переговоры по Джику, «Фенербахче» готов продать его за € 3-4 млн — Конур

«Спартак» продолжает переговоры с «Фенербахче» о возможном трансфере 30-летнего центрального защитника Александера Джику. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, жёлто-тёмно-синие готовы продать ганского футболиста за € 3-4 млн.

Ранее СМИ сообщали, что красно-белые готовы удовлетворить требование Джику о заработной плате в € 2 млн в год.

Джику выступает в составе «Фенербахче» с октября 2023 года. За этот период защитник принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6,5 млн.

Как появился «Спартак»: