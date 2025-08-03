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Сергей Кирьяков: матч с «Зенитом» — первый серьёзный тест для ЦСКА

Сергей Кирьяков: матч с «Зенитом» — первый серьёзный тест для ЦСКА
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Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА будет тяжело забрать очки в матче с «Зенитом». Такие матчи — лакмусовая бумажка: всё сразу становится понятно. Это первый серьёзный тест для армейцев, где мы можем оценить силу команды. Ведь у ЦСКА уходят не самые слабые футболисты», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.

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