Сергей Кирьяков: матч с «Зенитом» — первый серьёзный тест для ЦСКА

Российский тренер Сергей Кирьяков поделился мнением о предстоящем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА. Встреча состоится сегодня, 3 августа. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена».

«ЦСКА будет тяжело забрать очки в матче с «Зенитом». Такие матчи — лакмусовая бумажка: всё сразу становится понятно. Это первый серьёзный тест для армейцев, где мы можем оценить силу команды. Ведь у ЦСКА уходят не самые слабые футболисты», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После двух туров чемпионата России санкт-петербургский клуб набрал четыре очка и занимает седьмое место. Красно-синие также заработали четыре очка и располагаются на восьмой строчке.