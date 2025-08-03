Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» продлил контракт с Угочукву Иву

«Рубин» продлил контракт с Угочукву Иву
Комментарии

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Армении Угочукву Иву. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, Угочукву Иву является игроком казанского «Рубина» с июля 2023 года. За это время полузащитник принял участие в 63 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в € 2,5 млн. Ранее футболист также выступал за армянские «Пюник», «Лори» и «Урарту».

За сборную Армении 25-летний Иву, являющийся уроженцем Нигерии, провёл 17 матчей, в которых не отметился голами.

Материалы по теме
Экс-игрок «Рубина» Кабзе: в Турции футбол интенсивнее, чем в России, футболисты сильнее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android