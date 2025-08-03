«Рубин» продлил контракт с Угочукву Иву

Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Армении Угочукву Иву. Новое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Напомним, Угочукву Иву является игроком казанского «Рубина» с июля 2023 года. За это время полузащитник принял участие в 63 матчах клуба во всех турнирах, в которых забил два гола. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока сборной Армении в € 2,5 млн. Ранее футболист также выступал за армянские «Пюник», «Лори» и «Урарту».

За сборную Армении 25-летний Иву, являющийся уроженцем Нигерии, провёл 17 матчей, в которых не отметился голами.