Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Галактионов ответил на вопрос о задачах «Локомотива» на сезон

Михаил Галактионов ответил на вопрос о задачах «Локомотива» на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2) ответил на вопрос о задачах клуба на нынешний сезон. Железнодорожники возглавляют таблицу чемпионата, набрав девять очков после трёх туров.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

— Три победы подряд, «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата. Похоже на начало прошлого сезона. Как вы собираетесь не допустить спада, который произошёл после той осени? И какие у клуба задачи?
— «Локомотив» всегда борется за самые высокие места — что в чемпионате, что в Кубке. Здесь, я думаю, бессмысленно конкретизировать. Ребята сами настроены на то, чтобы увеличивать свои достижения, победы, двигаться вперёд. Сейчас нам не надо разбрасываться лозунгами. Надо скромно, спокойной пахать, работать, трудиться для того, чтобы шаг за шагом двигаться к цели. Следующий матч — с московским «Спартаком», дома. Это и дерби, и в других смыслах предстоит тяжёлая игра. Сейчас нам надо отдохнуть, восстановиться после тяжёлой недели, на которой было три матча, чтобы все свои «болячки» залечить.

Что касается потери очков, спадом это нельзя называть. Факторов много. Это и обойма игроков, и конкуренция, и стабильная игра, и уровень подготовленности. Но мы так далеко не заглядываем, туда, вперёд, после зимы. Сейчас очень длинный путь. Только три матча прошло. Надо шаг за шагом двигаться вперёд и добиваться результата, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Тренер «Локо» Галактионов объяснил, почему Воробьёв выигрывает конкуренцию у Комличенко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android