Михаил Галактионов ответил на вопрос о задачах «Локомотива» на сезон

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после победы в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2) ответил на вопрос о задачах клуба на нынешний сезон. Железнодорожники возглавляют таблицу чемпионата, набрав девять очков после трёх туров.

— Три победы подряд, «Локомотив» — единоличный лидер чемпионата. Похоже на начало прошлого сезона. Как вы собираетесь не допустить спада, который произошёл после той осени? И какие у клуба задачи?

— «Локомотив» всегда борется за самые высокие места — что в чемпионате, что в Кубке. Здесь, я думаю, бессмысленно конкретизировать. Ребята сами настроены на то, чтобы увеличивать свои достижения, победы, двигаться вперёд. Сейчас нам не надо разбрасываться лозунгами. Надо скромно, спокойной пахать, работать, трудиться для того, чтобы шаг за шагом двигаться к цели. Следующий матч — с московским «Спартаком», дома. Это и дерби, и в других смыслах предстоит тяжёлая игра. Сейчас нам надо отдохнуть, восстановиться после тяжёлой недели, на которой было три матча, чтобы все свои «болячки» залечить.

Что касается потери очков, спадом это нельзя называть. Факторов много. Это и обойма игроков, и конкуренция, и стабильная игра, и уровень подготовленности. Но мы так далеко не заглядываем, туда, вперёд, после зимы. Сейчас очень длинный путь. Только три матча прошло. Надо шаг за шагом двигаться вперёд и добиваться результата, — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.