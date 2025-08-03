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«Большие игроки должны быть на поле». Станкович — о попадании Жедсона в состав «Спартака»

«Большие игроки должны быть на поле». Станкович — о попадании Жедсона в состав «Спартака»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал попадание португальского новичка красно-белых Жедсона Фернандеша в стартовый состав команды на матч 3-го тура РПЛ с «Акроном», который состоится сегодня, 3 августа. Отметим, что москвичи объявили о переходе полузащитника в четверг, 31 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю, что большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Посмотрим, как будет складываться игра в отсутствие Маркиньоса и Заболотного. У нас двое нападающих в стартовом составе. Для любого тренера очень хорошо иметь такой большой состав. Рад, что есть такая возможность. Если игроки травмированы или дисквалифицированы, нам есть кем их заменить.

Да, есть изменения в составе по сравнению с матчем с «Балтикой», и я рад, что у нас много футболистов, которые готовы выйти на поле и биться ради команды. Если кто‑то пропустит один‑два матча, в этом нет трагедии. Сезон длинный, поэтому нам понадобятся все футболисты, и каждый внесёт свой вклад», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Контракт с 26-летним футболистом заключён до 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость португальского игрока составляет € 18 млн.

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