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Sport.es: «Барселона» намерена сообщить тер Штегену, что он больше не игрок основы

Sport.es: «Барселона» намерена сообщить тер Штегену, что он больше не игрок основы
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Во вторник, 5 августа, спортивный директор «Барселоны» Деку проведёт встречу с вратарём и капитаном команды Марком-Андре тер Штегеном с целью сообщить голкиперу, что он больше не будет игроком основного состава в нынешнем сезоне. Об этом информирует Sport.es.

По сведениям источника, несмотря на это, руководство каталонского клуба хочет избежать конфронтации с тер Штегеном и попытаться решить вопрос о его будущем. Подчёркивается, что игрок по-прежнему зол на сине-гранатовых, поскольку считает, что они распространяли информацию, порочащую его профессиональную репутацию.

Ранее сообщалось, что тер Штеген может быть лишён капитанской повязки. На следующей неделе должно состояться голосование за капитана. Как сообщает источник, «у немца есть все шансы быть избранным».

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