Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Порту — Атлетико М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Милана» Беннасер может продолжить карьеру в России — Скира

Игрок «Милана» Беннасер может продолжить карьеру в России — Скира
Комментарии

Неназванный клуб из России запросил информацию о 27-летнем опорном полузащитнике «Милана» Исмаэле Беннасере. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, сведения об алжирском футболисте также запросил турецкий клуб, чьё название не раскрывается. Подчёркивается, что «россонери» не рассчитывают на Беннасера.

Полузащитник является игроком «Милана» с лета 2019 года. Вторую часть минувшего сезона Беннасер провёл в аренде в «Марселе». Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Исмаэль Беннасер Подробнее
Материалы по теме
«Аль-Иттихад» выбирает между Венделом из «Зенита» и Беннасером из «Милана» — Романо

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android