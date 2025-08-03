Игрок «Милана» Беннасер может продолжить карьеру в России — Скира

Неназванный клуб из России запросил информацию о 27-летнем опорном полузащитнике «Милана» Исмаэле Беннасере. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, сведения об алжирском футболисте также запросил турецкий клуб, чьё название не раскрывается. Подчёркивается, что «россонери» не рассчитывают на Беннасера.

Полузащитник является игроком «Милана» с лета 2019 года. Вторую часть минувшего сезона Беннасер провёл в аренде в «Марселе». Действующее трудовое соглашение игрока с итальянским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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