Тимоти Веа переходит из «Ювентуса» в «Марсель» — RMC Sport

Нападающий «Ювентуса» Тимоти Веа достиг договорённости о переходе в «Марсель». Об этом сообщает RMC Sport. Игрок сборной США будет выступать за провансальцев в аренде до конца этого сезона, после чего французский клуб будет обязан выкупить футболиста за € 14+3 млн.

Напомним, ранее форвард уже играл в чемпионате Франции за «Лилль». С 2019 по 2023 год американец успел провести 86 матчей в Лиге 1 и отметиться шестью голами.

В прошедшем сезоне Тимоти Веа провёл 42 матча за туринский «Ювентус» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 17 млн.