Приоритет Гарначо — переход в «Челси», «синие» не спешат вести переговоры с «МЮ» — Романо

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо сделал приоритетной работу по своему переходу в «Челси». Переговоры об этом уже были инициированы стороной футболиста, о чём сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, на текущий момент «синие» не ведут переговоры с «красными дьяволами». Ключевым фактором в их обсуждении будет цена.

Подчёркивается, что сделка, скорее всего, не осуществится в ближайшее время, поскольку лондонский клуб сосредоточен на продажах, а также подписании полузащитника «Лейпцига» Хави Симонса.

Гарначо перешёл в стан манкунианцев из мадридского «Атлетико» осенью 2020 года. В составе основной команды «Манчестер Юнайтед» он принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Сколько стоят молодые футболисты: