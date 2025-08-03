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«Ливерпуль» готов продать ещё одного воспитанника клуба

«Ливерпуль» готов продать ещё одного воспитанника клуба
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«Ливерпуль» готов продать полузащитника Тайлера Мортона в «Лион». Об этом сообщает издание Liverpool Echo. За игрока молодёжной сборной Англии «красные» получат € 15 млн и 20% от суммы при следующей продаже футболиста.

Мортон является воспитанником мерсисайдцев. Он успел провести за родную команду два матча в английской Премьер-лиге. В прошлом сезоне англичанин выходил на поле в четырёх матчах во всех турнирах, в которых смог отдать одну голевую передачу.

Ранее команда Арне Слота уже продала вратаря Кивина Келлехера в «Брентфорд» за £ 18 млн (€ 21,4 млн) и защитника Джарелла Куансу в «Байер» за € 35 млн + € 5 млн в качестве бонусов. Оба игрока также являются воспитанниками клуба.

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