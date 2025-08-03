Первый клуб Жоты будет выступать в форме с изображением игрока и его брата в новом сезоне

Португальский «Гондомар» представил форму на грядущий сезон, которая посвящена бывшим футболистам команды Диогу Жоте и его брату Андре Силве. 3 июля Жота и Силва погибли в ДТП, произошедшем в Испании.

Фото: Пресс-служба ФК «Гондомар»

Фото: Пресс-служба ФК «Гондомар»

Фото: Пресс-служба ФК «Гондомар»

На всех комплектах новой формы нанесены силуэты футболистов. На задней части написаны имена Жоты и Силвы, рядом с которыми нанесён знак бесконечности.

Отметим, что оба игрока начинали карьеру в молодёжной команде «Гондомара».

28-летний Жота перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги.

Силва играл в составе «Пенафиэля» из второй португальской лиги.

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: