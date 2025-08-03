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Тренер «Торпедо» Кононов: мы очень злы на то, что в трёх играх не набираем очки

Тренер «Торпедо» Кононов: мы очень злы на то, что в трёх играх не набираем очки
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал игру своей команды в матче 3-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» (0:1), а также высказался о том, что автозаводцы не сумели набрать ни одного очка в трёх стартовых турах чемпионата.

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 10:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Багиев – 52'    

«Что касается игры, мы владели территориальным преимуществом. А вот по моментам у команд было примерное равенство — 50 на 50. У нас было не так много моментов, как и у соперника. Но удача повернулась лицом к сопернику, который забил. У них была передача в штрафную площадь, мы неудачно выбили мяч, и игрок соперника набежал и забил гол. По сути, больше во втором тайме у «СКА-Хабаровск» моментов не было. У нас был один подобный эпизод, когда в концовке Глеб Шевченко бил, но попал во вратаря.

Конечно, нам неприятно, и мы очень злы на то, что в трёх играх не набираем очки при территориальном преимуществе. Мы не создаём те моменты, которые должны быть при такой игре, когда мы полностью контролируем мяч. За эти три игры мы пропускаем голы со стандартных положений и после контратак.

Я уверен, что мы однозначно наберём очки и будем бороться за самые высокие места. Сделаем выводы, у нас будет усиление, оно нам требуется. Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее. А сейчас нужно пережить эти трудные моменты, которые у нас есть», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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