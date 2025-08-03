Генич: на поле у «Спартака» ребята за € 20 млн, за € 27 млн. Вы видите какую-то разницу?

Футбольный комментатор Константин Генич написал сообщение в своём телеграм-канале по ходу первого тайма матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком».

«Сейчас на поле у «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу?» — написал Генич.

По данным Transfermarkt, московский клуб приобрёл полузащитника Жедсона Фернандеша за € 20,78 млн. Форвард Ливай Гарсия был приобретён за € 18,70 млн. Хавбек Эсекьель Барко — за € 14 млн.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. После первого тайма счёт в матче 0:0.

Как появился «Спартак»: