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Генич: на поле у «Спартака» ребята за € 20 млн, за € 27 млн. Вы видите какую-то разницу?

Генич: на поле у «Спартака» ребята за € 20 млн, за € 27 млн. Вы видите какую-то разницу?
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Футбольный комментатор Константин Генич написал сообщение в своём телеграм-канале по ходу первого тайма матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Сейчас на поле у «Спартака» ребята за 20 млн, за 27, за 15, за 14. Вы видите какую-то разницу?» — написал Генич.

По данным Transfermarkt, московский клуб приобрёл полузащитника Жедсона Фернандеша за € 20,78 млн. Форвард Ливай Гарсия был приобретён за € 18,70 млн. Хавбек Эсекьель Барко — за € 14 млн.

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. После первого тайма счёт в матче 0:0.

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Как появился «Спартак»:

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