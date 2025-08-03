Три игрока «Спартака» удалились за два последних матча в РПЛ

В матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Спартак», защитник красно-белых Даниил Хлусевич был удалён с поля на 45+2-й минуте. Игрок заработал удаление из-за двух жёлтых карточек, которые он получил с разницей в одну минуту.

Эта красная карточка стало третьей дисквалификацией игроков московского клуба за последние два тура Российской Премьер-Лиги. В матче 2-го тура с калининградской «Балтикой» встречу не смогли закончить нападающий Антон Заболотный и бразильский форвард Маркиньос. Россиянин получил прямую красную из-за жёсткого стыка на 11-й минуте, а южноамериканский футболист заработал две жёлтые к 58-й минуте.