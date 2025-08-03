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«Акрон» — «Спартак»: к перерыву голов не забито, красно-белые остались в меньшинстве

Завершился первый тайм матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» и «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. После первого тайма счёт в матче 0:0. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+1-й минуте защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).

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