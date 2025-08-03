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Кристиан Рамирес: счастлив дебютировать за «Локомотив»

Кристиан Рамирес: счастлив дебютировать за «Локомотив»
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Новичок московского «Локомотива» Кристиан Рамирес высказался о победе своей команды в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2), а также поделился эмоциями от своего дебюта за красно-зелёных.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

«Мы хорошо сыграли. Знали, что это будет очень тяжело из-за погоды, очень жарко. Но мы сделали это. Три очка очень важны. Счастлив дебютировать за клуб. Сегодня сыграл 45 минут, это только начало.

Три победы на старте? Это важно для нас. «Локомотив» впереди. Думаем только позитивно. Сейчас восстановление, едем в Москву и будем готовиться к следующей игре со «Спартаком», — приводит слова Рамиреса официальный сайт клуба.

Кристиан Рамирес выступал в Мир Российской Премьер-Лиге за «Краснодар». Латераль играл за «быков» с января 2017 по июль 2023 года. Всего на его счету 187 матчей за «Краснодар». Ранее эквадорец покинул венгерский «Ференцварош» в статусе свободного агента.

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