«Это тупые футболисты». Ловчев — об удалении Хлусевича в матче «Акрон» — «Спартак»

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался об удалении защитника красно-белых Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Футболист получил две жёлтые карточки за минуту и покинул поле на 45+2-й минуте.

«Я люблю умных футболистов, это (Хлусевич. – Прим. «Чемпионата») – тупые футболисты. Обижайтесь, не обижайтесь. Человек только получил первую жёлтую...» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).