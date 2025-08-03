«Это тупые футболисты». Ловчев — об удалении Хлусевича в матче «Акрон» — «Спартак»
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Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев высказался об удалении защитника красно-белых Даниила Хлусевича в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Футболист получил две жёлтые карточки за минуту и покинул поле на 45+2-й минуте.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«Я люблю умных футболистов, это (Хлусевич. – Прим. «Чемпионата») – тупые футболисты. Обижайтесь, не обижайтесь. Человек только получил первую жёлтую...» — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».
После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.
В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).
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