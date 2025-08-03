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Дзюба нецензурно обратился к футболистам «Акрона» из-за игры в матче со «Спартаком»

Дзюба нецензурно обратился к футболистам «Акрона» из-за игры в матче со «Спартаком»
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Форвард «Акрона» Артём Дзюба эмоционально обратился к партнёрам по команде после первого тайма матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«Мы их выиграть ##### должны, а вы ##### как будто на ничью с ними играть вышли», — приводит слова Дзюбы «РБ Спорт».

Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. После первого тайма счёт в матче 0:0. На 45+1-й минуте защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля.

После двух туров чемпионата России тольяттинская команда набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали три очка и располагаются на 10-й строчке.

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Как появился «Спартак»:

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