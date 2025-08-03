Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» во втором тайме игры 3-го тура соревнования с «Акроном».

«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника. Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если лёгкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение. Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар.

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