Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» во втором тайме игры 3-го тура соревнования с «Акроном».
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника. Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если лёгкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение. Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар.
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