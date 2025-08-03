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Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»

Арбитр Федотов отреагировал на назначение пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Акроном»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о назначенном пенальти в ворота «Спартака» во втором тайме игры 3-го тура соревнования с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«По мне – это пенальти в ворота «Спартака». Максименко не успел сыграть в мяч – и сбил соперника. Может, контакт перчаткой по мячу и был, но по повторам этого не понять. Но даже если лёгкое касание мяча было, то игрой в мяч это не считается. Пенальти – правильное решение. Ошибкой Кукуяна я это не назову, такое не увидеть», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар.

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