«Слишком много внимания сейчас». Талалаев — в преддверии матча с «Оренбургом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 3-го тура МИР Российской Премьер-Лиги высказался о грядущей игре. Встреча начнётся в 15:45 мск.

«Мне тоже не нравится то, что происходит сейчас вокруг. Мы зачастую на выезде играем лучше, потому что нет расконцентрации. Слишком много внимания сейчас, слишком много людей вокруг, нет вот этого настроя на то, чтобы подойти со 100-процентной готовностью.

Чем непрост соперник? Всем. Команда комплексная, которая работает с этим тренером уже долгое время. Они в конце чемпионата стали сильнее, набирали очки. Когда готовишься к сопернику, всегда выделяются сильные стороны, здесь я не обнаружил чего-то запредельно сильного, но и слабого очень мало. Наверное, универсализмом и универсальностью этот олимп определяется», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».