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Акрон — Спартак, результат матча 3 августа 2025, счет 1:1, 3-й тур РПЛ 2025/2026

«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ, обменявшись голами после 90-й минуты
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Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч закончился со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

На 45+1-й минуте защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля. На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, забив с пенальти.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).

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