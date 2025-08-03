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«Спартак» и «Акрон» сыграли вничью в 3-м туре РПЛ, обменявшись голами после 90-й минуты

Завершился матч 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Спартак». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч закончился со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил первую жёлтую карточку. Ещё через минуту игрок был удалён с поля. На 64-й минуте полузащитник тольяттинской команды Стефан Лончар не реализовал 11-метровый удар. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба сравнял счёт, забив с пенальти.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

В минувшем туре «Акрон» разгромил «Сочи» со счётом 4:0, а «Спартак» проиграл «Балтике» (0:3).

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