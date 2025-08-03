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«Балтика» продлила контракт с Дмитрием Никитиным

«Балтика» продлила контракт с Дмитрием Никитиным
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Калининградская «Балтика» объявила о продлении контракта с нападающим Дмитрием Никитиным. Новое соглашение рассчитано до 5 июня 2030 года.

«Дмитрий — воспитанник калининградского футбола. С 2023 года выступал за молодёжную команду «Балтики», провёл 39 матчей, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

1 июля 2024 года дебютировал за «Балтику-2». На его счету 22 матча, шесть голов и три ассиста в составе второй команды. В сезоне-2024/2025 Дмитрий дебютировал за главную команду в матче против «Арсенала» 24 мая. А 29 июля вышел в стартовом составе в матче 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России и провёл на поле все 90 минут.

Поздравляем Дмитрия и желаем дальнейших успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

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