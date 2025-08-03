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Видео гола Дзюбы на 90+5-й минуте, лишивший «Спартак» победы в матче с «Акроном»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба помог тольяттинской команде уйти от поражения в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) благодаря голу с пенальти на 90+5-й минуте.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Акрона».

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. На 45+2-й минуте был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

Как появился «Спартак»: