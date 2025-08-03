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Видео гола Дзюбы на 90+5-й минуте, лишивший «Спартак» победы в матче с «Акроном»

Видео гола Дзюбы на 90+5-й минуте, лишивший «Спартак» победы в матче с «Акроном»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба помог тольяттинской команде уйти от поражения в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) благодаря голу с пенальти на 90+5-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Акрона».

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. На 45+2-й минуте был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

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Как появился «Спартак»:

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