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«Сразу скажу, что перелёт повлиял». Кононов — о поражении «Торпедо» от «СКА-Хабаровск»

«Сразу скажу, что перелёт повлиял». Кононов — о поражении «Торпедо» от «СКА-Хабаровск»
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го тура Лиги Pari со «СКА-Хабаровск» (0:1).

Россия — Лига PARI . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 10:30 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
1 : 0
Торпедо М
Москва
1:0 Багиев – 52'    

«Сразу скажу, что, наверное, перелёт в первую очередь повлиял. Плюс, конечно, на мой взгляд, поле в Хабаровске отличается от того, что было в прошлом году. Мяч дробил, останавливался, поэтому играть было очень тяжело. Я ни в коем случае не говорю, что это сказалось только на нашей игре, думаю, это повлияло на обе команды. Когда мяч дробит, его тяжело остановить. Иной раз он зависает, и мы смотрим, как играем в волейбол в большей степени. Когда пошёл дождь, стало немного полегче. В целом, я думаю, это связано не только с перелётом, но и с тем, что мы ещё не так готовы, как нам хотелось бы», — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.

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