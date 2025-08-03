«Пусть сами ответят». Литвинов — о судействе в матче «Акрон» — «Спартак»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отреагировал на работу судейской бригады Павла Кукуяна в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с «Акроном» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
— Руслан, ты не доволен судейством?
— Пусть сами ответят, — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, в ворота московской команды главный судья поставил два пенальти. Первый на 63-й минуте не реализовал полузащитник Стефан Лончар, а на 90+5-й минуте нападающий Артём Дзюба с 11-метровой отметки забил и принёс ничью тольяттинской команде. Помимо этого, «Спартак» играл весь второй тайм в меньшинстве из-за удаления Даниила Хлусевича на 45+2-й минуте.
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