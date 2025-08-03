Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в товарищеском матче в Южной Корее

«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в товарищеском матче в Южной Корее
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Южной Корее. Итоговый счёт встречи — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Джонсон – 4'     1:1 Барнс – 38'    

На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонской команды Бреннан Джонсон. Хавбек Харви Барнс сравнял счёт на 38-й минуте встречи. Во втором тайме команды не смогли отличиться.

«Ньюкасл» в сезоне-2024/2025 заняла пятое место в английской Премьер-лиге. Подопечные Эдди Хау заработали 66 очков за 38 встреч. «Тоттенхэм» закончил прошлый сезон АПЛ на 17-й строчке, но вышел в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.

Материалы по теме
Исак шантажирует «Ньюкасл», «Спартак» устроил турецкий шоппинг. Трансферы и слухи дня
Исак шантажирует «Ньюкасл», «Спартак» устроил турецкий шоппинг. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android