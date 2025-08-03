«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в товарищеском матче в Южной Корее
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». Команды играли на стадионе «Сеул Уорлд Кап — Сангам» в Южной Корее. Итоговый счёт встречи — 1:1.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
03 августа 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Джонсон – 4' 1:1 Барнс – 38'
На четвёртой минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонской команды Бреннан Джонсон. Хавбек Харви Барнс сравнял счёт на 38-й минуте встречи. Во втором тайме команды не смогли отличиться.
«Ньюкасл» в сезоне-2024/2025 заняла пятое место в английской Премьер-лиге. Подопечные Эдди Хау заработали 66 очков за 38 встреч. «Тоттенхэм» закончил прошлый сезон АПЛ на 17-й строчке, но вышел в Лигу чемпионов благодаря победе в Лиге Европы.
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