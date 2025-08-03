Колыванов: «Спартак» должен разбираться в себе, что происходит

Известный тренер Игорь Колыванов высказался о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» и «Спартак». Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

«Удаление Хлусевича было по делу. Он осознано шёл на нарушение правил — придерживал игрока руками. Во втором моменте просто не успел, попал в ногу. Но «Спартак» должен сам регулировать эти моменты. Дело не в арбитрах — футболисты делают жёсткие фолы. Пенальти тоже абсолютно по делу.

Первый тайм «Спартак» играл первые пять минут. Потом всё. Все были варёные. Да и «Акрон» был таким же. Во втором тайме забили, но тут же пропустили с пенальти. «Спартак» должен разбираться в себе, что происходит. Играть надо аккуратнее! У команды идёт какая-то волна, что не могут сыграть 11 на 11», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.