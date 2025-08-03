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Артём Дзюба забил 11 голов в 23 матчах со «Спартаком»

Артём Дзюба забил 11 голов в 23 матчах со «Спартаком»
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Гол нападающего «Акрона» Артём Дзюбы в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:1) стал для него 11-м в 23 играх с красно-белыми за карьеру.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

36-летний форвард отметился мячом на 90+5-й минуте встречи, забив с пенальти.

В этих матчах команды, за которые выступал форвард, одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Отметим, что после ухода из «Зенита» в 2022 году Дзюба ни разу не побеждал красно-белых.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

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