Артём Дзюба забил 11 голов в 23 матчах со «Спартаком»

Гол нападающего «Акрона» Артём Дзюбы в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:1) стал для него 11-м в 23 играх с красно-белыми за карьеру.

36-летний форвард отметился мячом на 90+5-й минуте встречи, забив с пенальти.

В этих матчах команды, за которые выступал форвард, одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Отметим, что после ухода из «Зенита» в 2022 году Дзюба ни разу не побеждал красно-белых.

После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.

Лучший бомбардир в истории России: