Артём Дзюба забил 11 голов в 23 матчах со «Спартаком»
Поделиться
Гол нападающего «Акрона» Артём Дзюбы в ворота «Спартака» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (1:1) стал для него 11-м в 23 играх с красно-белыми за карьеру.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2' 1:1 Дзюба – 90+5'
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'
36-летний форвард отметился мячом на 90+5-й минуте встречи, забив с пенальти.
В этих матчах команды, за которые выступал форвард, одержали восемь побед, семь раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений. Отметим, что после ухода из «Зенита» в 2022 году Дзюба ни разу не побеждал красно-белых.
После трёх игр чемпионата России тольяттинская команда набрала пять очков и занимает четвёртое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 10-й строчке.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 3 августа 2025
-
16:24
-
16:22
-
16:17
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:46
-
15:35
-
15:34
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:53
-
14:44
-
14:42
-
14:39
-
14:35
-
14:33
-
14:25
-
14:23
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:13
-
13:47
-
13:40
-
13:39