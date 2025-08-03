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Гендиректор «Акрона» высказался о матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев поделился мнением о матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором тольяттинский клуб сыграл с московским «Спартаком» вничью со счётом 1:1.

«Мы точно не заслуживали поражения. Ребятам спасибо, что не бросили играть.

По судейству нет вопросов. Всё было объективно», — передаёт слова Клюшева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. На 45+2-й минуте был удалён защитник красно-белых Даниил Хлусевич. На 90+2-й минуте вингер гостей Пабло Солари открыл счёт в матче. На 90+5-й минуте форвард «Акрона» Артём Дзюба восстановил равновесие, забив с пенальти.

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