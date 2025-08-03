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Рубенс: рад дебюту за «Динамо», но расстроен поражением от «Краснодара»

Рубенс: рад дебюту за «Динамо», но расстроен поражением от «Краснодара»
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Новичок московского «Динамо» Рубенс высказался о поражении в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1), а также поделился эмоциями от своего дебюта в составе бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Мы знали, что это будет очень сложный матч, «Краснодар» — хорошая команда. Мы классно начали игру, но обидно сложилась ситуация в концовке, где мы потеряли концентрацию и пропустили. Рад дебюту, но расстроен результатом. Мы ехали за победой, получается, надо больше работать. Один матч ничего не значит, нужно продолжать идти к своим целям», — приводит слова Рубенса «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока из «Атлетико Минейро» в «Динамо» может составить до € 12 млн.

В текущем сезоне бразильской Серии A Рубенс провёл 13 матчей и забил один гол. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 6 млн.

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